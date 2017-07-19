Dfp: Giorgetti, io pessimista? Accendete il telegiornale e ditemi voi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - "Io pessimista? Accendete il telegiornale poi ditemi voi...". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, interpellato a margine di una cerimonia al Quirinale sulle ricostruzioni di stampa secondo cui ieri durante il Consiglio dei ministri la premier Giorgia Meloni avrebbe fatto una battuta sul pessimismo del ministro. "Io non mi sono accorto - afferma Giorgetti - nessun ministro se ne e' accorto. Io ero concentrato".

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(RADIOCOR) 23-04-26 11:53:05 (0358) 5 NNNN