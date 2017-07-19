Dfp: Corte Conti, su debito/Pil 2025-2027 quadro non rassicurante

Apprezzabile discesa dal 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Sulle prospettive del debito/Pil il Dfp "sembra descrivere con realismo un quadro che dal Psb 2024 pare sensibilmente deteriorato. Con riguardo al 2025-27, il quadro non sembrerebbe rassicurante".

Lo afferma la Corte dei Conti in audizione, spiegandone le ragioni: "La crescita dell'indicatore e' andata gradualmente aumentando fino a piu' che raddoppiare rispetto al Psb (da 1,7 a 3,8 punti di Pil); cio' e' avvenuto, al di la' del contributo ascrivibile al Superbonus che era sostanzialmente noto nella fase di elaborazione del Psb, il tutto in un contesto in cui il saldo primario ha confermato un miglioramento, ma inferiore alle aspettative". La Corte ritiene che, "nel contesto generale estremamente critico, "la prospettiva descritta nel Dfp di una curva che torna a scendere a dal 2027, sia pure in misura inizialmente molto contenuta, va apprezzata positivamente".

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(RADIOCOR) 28-04-26 10:55:23 (0288) 5 NNNN