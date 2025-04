Dfp: Confesercenti, sostegni a mercato interno per centrare obiettivi crescita -3

Non si puo' piu' esitare su web tax a tutela di economia reale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - Oltre al sostegno dei consumi, altro tema "urgente" per Confesercenti e' anche quello di "combattere i contratti pirata: nel settore terziario si stima che il 50% dei contratti di lavoro applicati agiscano in dumping rispetto a quelli presi a riferimento per il codice degli appalti, con una differenza di retribuzione che puo' arrivare fino al -32 per cento.

In parallelo, occorre affrontare il problema del caro-energia con misure sia emergenziali che strutturali, che coinvolgano anche le piccole imprese, finora escluse dai principali interventi, e rivedere la tutela territorio: con le catastrofali si chiedono al mondo produttivo fino ad 8 miliardi l'anno, si investa altrettanto per la messa in sicurezza. Infine, non si puo' piu' esitare sulla web tax: una tassa sulle transazioni online sarebbe un efficace strumento di tutela per l'economia reale, soprattutto per il commercio di prossimita', che subisce la concorrenza fiscale sleale da parte dei giganti online: oggi secondo le nostre stime, circa 8 miliardi di euro l'anno di profitti dalle vendite online vengono delocalizzati dalle piattaforme internazionali, sfuggendo di fatto all'erario italiano".

