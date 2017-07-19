Dfp: Confesercenti, per caro carburanti tagli strutturali oneri e accisa mobile

'Aggravio costi non piu' gestibile con misure episodiche' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - "Riteniamo indispensabile intervenire in primo luogo sull'energia: l'andamento recente dei prezzi dell'energia conferma come la volatilita' dei mercati e le tensioni geopolitiche si stiano traducendo, per famiglie e imprese, in un aggravio di costi non piu' gestibile con misure episodiche". Cosi' il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni, nel corso dell'audizione sul Dfp 2026 convocata a Montecitorio dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Serve una riduzione strutturale degli oneri di sistema e l'introduzione di un'accisa mobile - ha aggiunto - che compensi l'aumento dei prezzi dei carburanti con l'extragettito derivato dagli stessi".

Bof-Bab.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 27-04-26 18:04:51 (0511)ENE,GOV,PA 5 NNNN