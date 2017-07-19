Dfp: Confesercenti, per caro carburanti tagli strutturali oneri e accisa mobile -2

Bussoni, 'Rischio condizione endemica di non crescita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 apr - Bussoni ha, tra l'altro, puntualizzato: "La sfida che il sistema Paese si trova ad affrontare non e' puramente contabile, ma strutturale. Il rischio concreto che Confesercenti intende segnalare e' il cristallizzarsi di una 'condizione endemica di non crescita' ed e' necessario indirizzare le disponibilita' finanziarie, incluse quelle straordinarie derivanti dal contesto europeo che auspichiamo, in modo rigorosamente selettivo". Queste, ha sottolineato, "devono essere concentrate su quegli interventi a elevato moltiplicatore economico, capaci di sostenere i consumi interni, pilastro fondamentale del nostro pil, incentivare l'innovazione e la digitalizzazione del tessuto diffuso delle micro, piccole e medie imprese, riqualificare l'offerta turistica e commerciale, settori vitali per l'identita' e l'economia nazionale, qualificare il mercato del lavoro".

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