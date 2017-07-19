Dfp: Brunetta, attraente fare da soli ma sconsigliabile, serve strategia Ue

'Sarebbero i mercati a punirci con tassi piu' alti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - 'E' attraente ma del tutto sconsigliabile fare da soli'. Cosi' il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel corso dell'audizione sul Dfp convocata a Montecitorio dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sulle strategie di intervento per fronteggiare le conseguenze economiche della crisi in Medio Oriente.

'Senza aspettare le eventuali reprimende europee - ha proseguito - sarebbero i mercati finanziari a punirci con tassi piu' alti e spesa pubblica per interessi piu' elevata, con tutte le conseguenze negative che conosciamo bene'. Per Brunetta, dunque, 'e' l'Europa che nel suo insieme deve preparare un piano B, cioe' un piano che permetta di affrontare le conseguenze del prolungamento della crisi del Golfo Persico'. Sul piano del metodo, ha precisato, 'occorre una strategia concordata a livello europeo. La possibilita' che un Paese possa fare da solo e' certamente accattivante, ma purtroppo e' negata dall'esperienza passata e dalle condizioni presenti'.

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