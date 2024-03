Demografia: studio Intesa Sanpaolo, per Italia punto di non ritorno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mar - Un effetto che rischia di essere dirompente per l'welfare, ma anche per il mondo del lavoro: 'nel 2050 i 75 anni saranno, in assoluto, l'eta' piu' popolosa del paese. Questo significa che chi ha meno di 35 anni oggi fara' l'inedita e complicata esperienza di vedere evolvere la propria vita lavorativa e professionale in un paese in cui le eta' con peso demografico piu' rilevante si troveranno nella fascia anziana. Avra' il compito, quindi, di far crescere dal punto di vista economico e rendere sostenibile come spesa sociale, un paese con alto debito pubblico e accentuati squilibri strutturali, dovendo anche pensare al proprio futuro previdenziale'.

E sono le grandi citta' quelle destinate ad invecchiare di piu', a causa del caro casa. 'Milano, Roma, Torino e Genova: in queste metropoli l'indice di dipendenza strutturale degli anziani e' superiore al 35%, mentre nei comuni della cintura e' inferiore al 15%. Nei grandi centri comprare o acquistare una casa implica un investimento importante che molti giovani non riescono a sostenere in rapporto al reddito percepito nei primi anni di occupazione, mentre vivere nelle zone limitrofe e pendolare rappresenta una soluzione piu' economica', si legge ancora nel report.

