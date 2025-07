Demanio: via a proposte per riutilizzo ex Citta' dello Sport a Tor Vergata

Manifestazione di interesse entro il 30 dicembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 lug - L'Agenzia del Demanio comunica in una nota di aver pubblicato l'avviso esplorativo per il riutilizzo della 'ex Citta' dello Sport' a Tor Vergata attraverso iniziative di partenariato pubblico privato (Ppp). L'iniziativa mira a individuare un partner privato per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione del compendio. 'L'Avviso - spiega il Demanio - attua l'indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sollecita l'acquisizione di proposte da parte di privati dirette a realizzare, mediante finanza di progetto, interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, al fine di attrarre investimenti privati, ottimizzarne il rendimento economico e creare valore sociale e ambientale per il territorio'. Il termine per la presentazione delle proposte e' fissato al 30 dicembre 2025. 'Il promotore - aggiunge il Demanio - verra' scelto con una valutazione d'intesa tra gli enti del territorio. Cio' permettera' poi di procedere alla pubblicazione del bando per l'affidamento di una concessione con lo strumento della finanza di progetto'. Intanto, aggiunge la nota il Demanio 'sta lavorando dall'ultimo semestre del 2024 al tavolo tecnico con la Regione Lazio e il comune di Roma Capitale per condividere il percorso amministrativo e raggiungere l'intesa sulla destinazione urbanistica del sito'.

