Demanio: verifica del progetto per 22 immobili statali in Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Incarico professionale in Sicilia. L'Agenzia del Demanio manda in gara i servizi di architettura e ingegneria finalizzati alla verifica del Pfte (progetto di fattibilita' tecnico-economica), nonche' dei modelli digitali in modalita' Bim da effettuarsi su 22 beni immobili di proprieta' dello Stato in carico all'Agenzia, direzione regionale Sicilia. Il bando ha un valore di 200.783 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 18 aprile.

