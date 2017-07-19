Demanio: sei nuovi bandi, in palio 8 aree per realizzare impianti Fer

Gare in sei regioni per Esco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - L'Agenzia del Demanio informa in una nota di aver pubblicato sei nuovi bandi rivolti alle Energy Service Company (Esco) per la concessione di terreni statali inutilizzati da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici per promuovere lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa, che fa seguito a una precedente iniziativa pilota, 'punta a promuovere la realizzazione e la gestione di impianti green su aree di proprieta' dello Stato, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle comunita' Energetiche Rinnovabili (Cer)'. I terreni in gara sono otto per una superficie complessiva di circa 50 ettari. Si trovano in Abruzzo (2 terreni), Campania, Lombardia (2 terreni), Piemonte, Sicilia e Veneto. La nota specifica che 'si tratta di aree gia' individuate come idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui valorizzazione consentira' di attrarre investimenti privati e di trasformare beni inutilizzati in risorsa per generare valore economico e ambientale'.

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