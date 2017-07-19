Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Demanio: sei nuovi bandi, in palio 8 aree per realizzare impianti Fer

            Gare in sei regioni per Esco (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 lug - L'Agenzia del Demanio informa in una nota di aver pubblicato sei nuovi bandi rivolti alle Energy Service Company (Esco) per la concessione di terreni statali inutilizzati da destinare alla realizzazione di impianti fotovoltaici per promuovere lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa, che fa seguito a una precedente iniziativa pilota, 'punta a promuovere la realizzazione e la gestione di impianti green su aree di proprieta' dello Stato, favorendo al contempo modelli di autoconsumo collettivo e la diffusione delle comunita' Energetiche Rinnovabili (Cer)'. I terreni in gara sono otto per una superficie complessiva di circa 50 ettari. Si trovano in Abruzzo (2 terreni), Campania, Lombardia (2 terreni), Piemonte, Sicilia e Veneto. La nota specifica che 'si tratta di aree gia' individuate come idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la cui valorizzazione consentira' di attrarre investimenti privati e di trasformare beni inutilizzati in risorsa per generare valore economico e ambientale'.

            Fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 13-07-26 16:09:32 (0410)ENE,IMM,INF,DEMAN 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.