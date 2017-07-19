Demanio: presentato il masterplan per rigenerare le Saline di Tarquinia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - Il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, ha presentato mercoledi' scorso in audizione presso la commissione Ambiente della Camera dei deputati il progetto di riqualificazione del Borgo e della Riserva delle Saline di Tarquinia che mira a trasformare un'area di circa 170 ettari in un modello di rigenerazione sostenibile, capace di integrare tutela ambientale, valorizzazione culturale e sviluppo territoriale.

Luogo di antica tradizione produttiva, riconosciuto per l'elevato valore degli habitat costieri e dell'avifauna migratoria, il sito conserva un unicum paesaggistico in cui si intrecciano storia, archeologia, biodiversita' e memoria collettiva. Le crescenti fragilita' ambientali, i fenomeni di erosione costiera e i rischi connessi alla crisi climatica, hanno spinto l'Agenzia ad avviare un percorso condiviso di recupero di questo patrimonio storico naturalistico con la riqualificazione e la messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Borgo.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-03-26 11:28:17 (0203)PA,IMM,INF 5 NNNN