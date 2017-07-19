Demanio: per 20 immobili in 10 regioni via a bando di concessione

Per operatori del Terzo settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 lug - L'Agenzia del Demanio comunica di aver pubblicato una lista di 20 beni da affidare a imprese ed Enti del Terzo Settore per progetti innovativi di recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio pubblico.Tra agli asset in vetrina ci sono fari, edifici sulla costa, casermette in montagna, palazzi nei centri storici, monasteri, ex carceri e complessi militari.

L'insieme dei beni, distribuito in dieci regioni da nord a sud, viene proposto al mercato attraverso i vari strumenti di concessione: concessione di valorizzazione, temporary use e concessione agevolata per Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Gli immobili si trovano in Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Puglia, Lazio, Sicilia, Toscana e Umbria. In particolare, le proposte pubblicate coinvolgono: 12 immobili in concessione di valorizzazione, 6 immobili in concessione per uso temporaneo (per periodi da 6 mesi a 6 anni) e 2 immobili in concessione agevolata per Enti del Terzo Settore (con durata fino a 50 anni). I bandi di concessione e in locazione di valorizzazione scadono l'11 dicembre 2026 alle ore 12:00. Il 20 ottobre 2026 ore 12.00 scade, invece, il termine per presentare le offerte per i bandi di uso temporaneo e di concessione agevolata rivolti agli Enti del Terzo settore.

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