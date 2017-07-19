Demanio: ok Piano citta' di Fermo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - L'Agenzia del Demanio comunica in una nota che e' stato sottoscritto il Piano citta' degli immobili pubblici di Fermo. L'accordo e' stato firmato dall'Agenzia del Demanio, dalla Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016, dalla Regione Marche, dalla Prefettura di Fermo, dal Comune di Fermo, dalla Provincia di Fermo, dall'Universita' Politecnica delle Marche e dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, alla presenza del sottosegretario al Mef Lucia Albano. Il Piano, spiega la nota, individua un primo portafoglio immobiliare di 10 beni: 1 di proprieta' dello Stato, 4 di proprieta' del Comune, 4 di proprieta' della Provincia e 1 dell'Azienda Sanitaria Territoriale.

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