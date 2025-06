Demanio: manutenzioni da 84,1 milioni negli immobili dello Stato in Campania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 giu - Al via un bando di accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, nonche' su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio compresi nel territorio di competenza della direzione regionale Campania. L'importo complessivo e' di 84.150.000 euro. La gara e' divisa in 4 lotti: piccole opere no Soa fino a 150mila euro, lavori Soa tra 150mila e 516mila euro, lavori Soa tra 516mila e 2,582 milioni e lavori Soa tra 2,582 e 5,165 milioni. L'avviso scade il 1 agosto.

