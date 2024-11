Demanio: l'Agenzia vince il Premio Sviluppo Sostenibile 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 nov - L'Agenzia del Demanio vince il Premio Sviluppo Sostenibile 2024 istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Giunto alla 14ma edizione, il premio e' destinato a imprese, start up e amministrazioni che si siano particolarmente distinte per eco-innovazione ed efficacia dei risultati ambientali ed economici. L'Agenzia del Demanio e' stata premiata tra le migliori imprese e amministrazioni nel settore dell'Edilizia green e in particolare 'per gli interventi di rigenerazione architettonica e urbana ad alto contenuto innovativo, in particolare in Liguria, Lombardia e Puglia, che adottano, in maniera sinergica, soluzioni energetiche e climatiche, con inserimento del verde naturale in funzione di valorizzazione dei servizi ecosistemici alle azioni di efficienza energetica'. Questo riconoscimento dedicato al settore edile e' realizzato con la partecipazione di Enea e premia progetti, attivita' o servizi innovativi che utilizzino tecnologie per l'efficienza energetica e la riduzione di consumi, materiali, componenti e tecniche costruttive, che sviluppino ambienti piu' salubri e con un maggior grado di ecocompatibilita', adottando soluzioni che promuovano un approccio Life Cycle con soluzioni per il controllo, la riduzione e il riutilizzo idrico e la valorizzazione di risorse energetiche recuperabili sul territorio. L'Agenzia del Demanio ha candidato tre iniziative significative: la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari, la rifunzionalizzazione della ex caserma M.AR.DI.CHI de La Spezia e la riqualificazione dello storico edificio in Corso Monforte a Milano, sede della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia.

