Demanio: incarico da 7,1 milioni per verifiche sismiche nel Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mag - Al via l'edizione 2023 del bando dell'Agenzia del Demanio per i servizi tecnici di verifica della vulnerabilita' simica, in modalita' Bim, per alcuni immobili statali nella Regione Lazio. L'incarico prevede l'affidamento dei servizi di verifica della sicurezza strutturale, dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico. Il bando, suddiviso in 8 lotti (4 a Roma, 2 a Frosinone, uno ciascuno a Rieti e Latina), ha un valore complessivo di 7.185.636 euro. Tra gli immobili interessati dalla procedura ci sono le carceri di Velletri, Latina, Rieti, Cassino, Paliano e l'aeroporto di Fiumicino. L'avviso scade il 23 giugno.

(RADIOCOR) 22-05-23 13:09:12 (0320)PA,IMM,DEMAN 5 NNNN