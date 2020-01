Demanio: in Veneto verifiche sismiche su 33 immobili statali per 2,7 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 gen - L'Agenzia del Demanio manda in gara il servizio di verifica di vulnerabilita' sismica per alcuni beni immobili statali nella Regione Veneto. Il bando, diviso in sette lotti con importi variabili tra 109mila e 590mila euro, ha un valore complessivo di 2.729.955 euro. In particolare l'appalto e' finalizzato alla verifica della vulnerabilita' sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilita' tecnico-economica da restituire anche in modalita' Bim per 33 beni in uso governativo. L'avviso scade il 26 febbraio.

ler

(RADIOCOR) 07-01-20 18:34:28 (0431)PA,IMM,INF,DEMAN 5 NNNN