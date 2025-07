Demanio: in Sicilia gara da 41 milioni per la manutenzione di immobili statali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - In Sicilia l'Agenzia del Demanio individua 20 operatori economici con i quali stipulare un accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusi interventi di restauro e ristrutturazione sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia. Il bando, suddiviso in lotti per classi d'importo, ha un valore complessivo di 41,4 milioni. L'avviso scade il 1 agosto.

ler

(RADIOCOR) 05-07-25 11:06:07 (0200)PA,IMM,INF,DEMAN 5 NNNN