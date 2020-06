Demanio: in gara la verifica sismica del Palazzo della Marina a Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 giu - Al via la gara per il servizio di verifica della vulnerabilita' sismica per alcuni immobili in uso al ministero della Difesa - Marina Militare nelle regioni Lazio e Toscana. Il bando dell'Agenzia del Demanio riguarda l'edificio del Palazzo della Marina a Roma (lotto 1, valore 1,337 milioni), la palazzina comando Marinaccad di Livorno e il Cima di Aulla (lotto 2, importo 118mila euro). Il valore complessivo e' di 1.456.036 euro.

L'avviso rimane aperto fino al 24 luglio. ler

