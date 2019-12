Demanio: gara da 1,7 milioni per verifiche sismiche su immobili in Campania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - Seconda edizione per il bando di servizio di verifica della vulnerabilita' sismica di immobili statali in Campania. L'Agenzia del Demanio, con una gara divisa in quattro lotti dal valore di 1.704.868 euro, assegna la verifica della vulnerabilita' sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalita' Bim, e progettazione di fattibilita' tecnica ed economica sempre in Bim per alcuni beni di proprieta' dello Stato. Le offerte dovranno pervenire entro

il 31 gennaio 2020. ler

