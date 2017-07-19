Demanio: firmato piano di rigenerazione di Rieti con Invimit e Regione Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Il Comune di Rieti ha siglato un'intesa strategica con l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio, la Struttura Commissariale per la Ricostruzione Sisma 2016 e Invimit SGR per la rigenerazione del patrimonio pubblico. L'accordo unisce la ricostruzione post-sisma allo sviluppo urbano, puntando sul potenziamento del polo universitario, housing e valorizzazione tramite fondi immobiliari. Il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016, Guido Castelli, il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Lazio, Luca Marta, e l'amministratore delegato di Invimit SGR, Stefano Scalera, hanno firmato il Piano Citta' degli immobili pubblici di Rieti per valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico, secondo un percorso condiviso, per rispondere alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e ai fabbisogni del territorio, in un'ottica di creazione di valore economico, sociale e ambientale. Il Piano Citta' degli Immobili Pubblici di Rieti integra il recupero del patrimonio immobiliare con la riqualificazione post-sisma in un'ottica di rigenerazione urbana, orientata anche alla valorizzazione delle risorse culturali e naturali del territorio. L'obiettivo e' di rendere il centro storico piu' attrattivo, resiliente e accessibile, attraverso la valorizzazione degli edifici di pregio, il potenziamento del polo universitario de La Sapienza e la creazione di nuovi spazi dedicati alla formazione e alla ricerca.

