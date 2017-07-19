Demanio: firmato piano di rigenerazione di Rieti con Invimit e Regione Lazio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 dic - Particolare attenzione viene riservata alla sostenibilita' ambientale attraverso interventi di riqualificazione degli spazi verdi, la tutela del parco fluviale del Velino, e la promozione della mobilita' sostenibile. Il Piano prevede il potenziamento e la messa in sicurezza dei presidi e degli edifici destinati a funzioni strategiche sello Stato e della Pa, il miglioramento dei servizi ai cittadini e l'adozione di soluzioni innovative e digitali, iniziative di housing universitario, il recupero di aree urbane e sportive per rafforzare la coesione sociale e l'identita' del territorio.

'Il Piano Citta' degli immobili pubblici di Rieti e' lo strumento che l'Agenzia del Demanio ha adottato, in sinergia con gli enti del territorio, per condividere la destinazione degli immobili pubblici secondo i fabbisogni della citta' in un'ottica di rigenerazione urbana e benessere della collettivita'. A Rieti l'intento e' di valorizzare l'identita' storica, culturale e paesaggistica del territorio nel cuore dell'Italia e del Lazio. Il Piano contiene molti interventi di riqualificazione che miglioreranno l'attrattivita' per i giovani universitari e garantiranno la resilienza degli immobili destinati a funzioni strategiche e dell'intera citta' - ha dichiarato il direttore dell'Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme -. L'ex Carcere di Rieti - Santa Scolastica, Istituto Strampelli, i poli multifunzionali ex Zuccherificio, ex Snia Viscosa ed ex Montedison, l'ex Mattatoio Comunale, sono alcuni degli immobili dismessi o sottoutilizzati che si restituiscono alla collettivita', anche in una mixite' di funzioni e di servizi al cittadino'.

