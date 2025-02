Demanio: firmato il Piano Citta' degli immobili pubblici di Udine

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - E' stato firmato mercoledi' 12 febbraio dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e dall'assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Sebastiano Callari, il Piano Citta' degli immobili pubblici di Udine, un patto interistituzionale per la pianificazione integrata del patrimonio immobiliare pubblico che, mettendo al centro i bisogni dell'utenza e dei cittadini, offra una logistica moderna alle pubbliche amministrazioni, servizi pubblici di qualita', un ambiente attrattivo e sostenibile per cittadini e imprese. L'accordo e' finalizzato a valorizzare e far vivere il centro storico di Udine nella sua identita' culturale attraverso usi temporanei, mix funzionali, eventi che enfatizzino la storia dei luoghi e la ricchezza architettonica della citta'; rigenerare importanti aree favorendo la riconversione delle caserme e dei grandi compendi militari non piu' in uso, limitando il consumo di suolo, creando nuovi spazi di aggregazione per giovani e famiglie; migliorare qualita' dell'aria e sostenibilita' ambientale progettando nuovi parchi collegati da corridoi ecologici e percorsi pedonali, potenziando la mobilita' dolce; aumentare l'attrattivita' potenziando le strutture turistiche a impatto zero.

