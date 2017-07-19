Demanio: firmato il piano citta' degli immobili pubblici di Sassari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Al via il Piano Citta' degli immobili pubblici di Sassari, un accordo istituzionale volto a pianificare in modo integrato gli interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile, in linea con le esigenze delle amministrazioni pubbliche e dei territori e generando valore economico, sociale, ambientale e culturale. L'intesa e' stata sottoscritta dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, dal sindaco del Comune di Sassari e della citta' Metropolitana, Giuseppe Mascia, dal presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, e dal rettore dell'Universita' degli Studi di Sassari, Gavino Mariotti. Il Piano Citta' prevede la riqualificazione di importanti complessi pubblici, con l'ottica di offrire non solo occasioni di straordinarie operazioni di recupero di beni che, sebbene in disuso e in degrado, possiedono un intrinseco valore architettonico, storico e culturale, ma anche di alimentare, attraverso tali interventi, processi piu' ampi di rigenerazione urbana, ambientale, sociale, che potranno abbracciare le piu' vaste aree urbane che ne caratterizzano il contesto.

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