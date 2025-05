Demanio: firmato il Piano Citta' degli immobili pubblici di Novara

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - Il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, hanno firmato il Piano Citta' degli immobili pubblici, un patto istituzionale per pianificare in modo integrato gli interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico della citta', in un'ottica di rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile del territorio, miglioramento della qualita' della vita. Il Piano Citta' individua le azioni prioritarie di riqualificazione e recupero funzionale degli immobili pubblici per rispondere alle esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e ai fabbisogni del territorio e dei suoi abitanti. Accanto al finanziamento pubblico degli interventi pianificati potranno essere attivati anche capitali privati attraverso strumenti di partenariato pubblico-privato, che tengano conto del contesto e coniughino obiettivi di innovazione, attrattivita', sostenibilita' ambientale e benessere sociale. 'L'obiettivo condiviso con il Comune delle operazioni di valorizzazione degli immobili pubblici di Novara e' quello di rafforzare l'identita' della citta' nel rispetto della sua vocazione storica, universitaria e industriale e contribuire a creare le condizioni migliori per lo sviluppo dei settori che possono fungere da attrattori economici quali la moda, la salute, la scienza e l'innovazione tecnologica e digitale' ha sottolineato dal Verme.

com-ler

(RADIOCOR) 27-05-25 13:12:57 (0399)PA,IMM,INF 5 NNNN