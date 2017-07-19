Demanio: firmato il Piano Citta' degli immobili pubblici di Imperia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - 'Il Piano citta' degli immobili pubblici da' valore allo sviluppo in corso della citta' di Imperia con una molteplicita' di interventi e investimenti tesi a valorizzare la posizione naturale, una terra che si estende dagli uliveti al mare tra borghi storici, e il porto turistico', ha dichiarato Alessandra dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio. 'Sostenibilita', qualita' dell'ambiente urbano e attrattivita' della citta' sono gli obiettivi degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, visto in chiave socio culturale e come risposta alle esigenze del territorio'. 'Questa firma racconta una Imperia che guarda al futuro con sempre maggior fiducia - ha sottolineato il sindaco e presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola -. E' motivo d'orgoglio essere il primo Comune in Liguria ad aderire a questo progetto, segno di una citta' che ha dimostrato negli ultimi anni di saper rigenerare, innovare e valorizzare i propri spazi pubblici. Grazie alla collaborazione tra Stato e istituzioni locali, in questo caso con l'ottima regia dell'Agenzia del Demanio, Imperia e' diventata un vero e proprio laboratorio di buone pratiche, capace di trasformare il patrimonio pubblico in opportunita' concrete di sviluppo e crescita per il territorio'. Il Piano Citta' individua un primo portafoglio composto da 11 beni - 6 dello Stato, 2 della Provincia e 3 del Comune - al quale potranno aggiungersi altri immobili da valorizzare, anche con il coinvolgimento di ulteriori enti e istituzioni. Per dare immediata attuazione al Piano Citta', subito dopo la sottoscrizione dell'accordo, l'Agenzia del Demanio ha formalizzato il trasferimento al Comune del capannone situato all'interno del Centro Sportivo di Borgo Prino, grazie al federalismo demaniale. Si tratta di un fabbricato recentemente dismesso dalla Prefettura che il Comune valorizzera' come nuovo polo sportivo.

