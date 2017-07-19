Demanio: concorso per opere d'arte nel futuro Parco della Giustizia a Bari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - Per ogni lotto e' richiesta una proposta artistica completa, che includa opere di land art site-specific, installazioni collocate sia negli spazi del parco sia all'interno degli edifici, oltre a un percorso narrativo capace di interpretare e rendere visibili i valori fondanti del progetto. Gli artisti possono candidarsi a uno o piu' lotti, presentando per ciascuno un progetto autonomo e coerente. La scadenza per la presentazione delle candidature e' fissata al 30 aprile alle ore 12. La selezione terra' conto del curriculum degli artisti, della loro riconoscibilita' nel panorama contemporaneo, della qualita' del portfolio e della capacita' di interpretare temi centrali quali legalita', diritti umani, uguaglianza, ambiente, genere e trasparenza. L'importo complessivo stanziato dal ministero della Giustizia e' di 1.371.587 euro, suddiviso in quattro quote uguali per ciascun lotto.

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