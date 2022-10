Demanio: concessione immobili pubblici, i vincitori delle gare 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Tra gli edifici aggiudicati c'e', in Calabria, il Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (Cs) affidato in concessione alla Fabiano Hospitality srl di Cosenza (gruppo Best Western) che lo trasformera' in una struttura ricettiva di lusso. In Liguria Villa Lieta a Sanremo (Im) e' stata aggiudicata alla Societa' A.M. Costruzioni Srl che realizzera' un centro botanico e un centro per anziani. In Friuli Venezia Giulia l'ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (Go) e' stato aggiudicato all'Azienda Agricola Kante di Eddy Kante, una azienda vinicola triestina che realizzera' un centro enograstronomico. Sempre in Friuli l'Ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (Ud) e' stata aggiudicata all'Associazione per lo studio e la salvaguardia delle fortificazioni a nord-est (Assfne), associazione storica locale gia' attiva sul territorio comunale. Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio multifunzionale al servizio del territorio. In Lombardia l'ex Chiesa di San Cristoforo di Mantova e' stata affidata all'Associazione Amici di Palazzo Te e dei musei Mantovani per un progetto di Restauro e riuso. L'unita' immobiliare di via Stenico a Cremona e' stata aggiudicata ad un imprenditore riqualifichera' l'immobile a fine turistici, conservandone l'impianto originario. Nel Lazio l'ex Dogana Torre di Badino situata a Torre Badino in Comune di Terracina (Lt), e' stata aggiudicata ad una giovane imprenditrice con un progetto che prevede un intervento di recupero e riuso a fini turistici.

In Campania il Bastione Sperone Comune di Capua (Ca) e' stato aggiudicato alla societa' Capua Speciosa srl che predisporra' l'immobile per accogliere servizi commerciali e turistici.

Infine, il Bastione Gran Maestrato di San Lazzaro Comune di Capua (Ca) e' stato affidato all'Rt Costituendo Capogruppo Hakuna Matata societa' cooperativa sociale Onlus che realizzera' un polo dedicato alla ristorazione di qualita'.

com-fro

(RADIOCOR) 12-10-22 12:18:40 (0319)PA,IMM 5 NNNN