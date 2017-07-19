Demanio: concessi a Zanotta i diritti sulle opere dell'architetto Mollino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'Agenzia del Demanio ha sottoscritto con l'azienda Zanotta la concessione di licenza d'uso esclusivo di 30 opere dell'architetto Carlo Mollino, tra i piu' noti rappresentanti dell'estetica del Novecento. La collaborazione pubblico-privato e' frutto di un innovativo percorso di valorizzazione: lo Stato, in qualita' di gestore dell'eredita' artistica del celebre designer torinese, ha messo a bando con avviso pubblico i diritti d'uso di una selezione di opere molliniane destinate alla realizzazione di pezzi per il design industriale, ai fini della loro riproduzione secondo i piu' elevati standard qualitativi e nel rispetto delle forme volute dall'autore per diffonderle. L'obiettivo e' rafforzare la conoscenza e dare massima diffusione alla preziosa eredita' artistica di Mollino. Zanotta si contraddistingue proprio per l'impegno continuo nella promozione della cultura del design e nella riscoperta dei grandi maestri del passato, con uno sguardo al futuro che valorizza e custodisce le proprie radici culturali.

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