Demanio: concessi a Zanotta i diritti sulle opere dell'architetto Mollino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - L'opera di Carlo Mollino, docente di Composizione architettonica presso il Politecnico di Torino, spazia dall'architettura alla fotografia, dalla scenografia al design e offre un connubio unico di creativita' e innovazione. Oltre ai 30 disegni di opere destinate al design industriale, l'archivio professionale di Carlo Mollino, custodito dal Politecnico di Torino fin dal 1973, include quasi 17.000 tavole grafiche, disegni esecutivi e schizzi, a cui si aggiungono circa 15.000 fotografie, piu' di 70 fascicoli manoscritti e dattiloscritti e un'ampia corrispondenza personale e professionale. La titolarita' di questa produzione artistica e' stata definita nel 2021 da un accordo tra l'Agenzia del Demanio e il Politecnico di Torino, che ne ha regolamentato il regime giuridico. L'intesa ha riconosciuto allo Stato la proprieta' delle opere e il loro diritto di sfruttamento economico, prevedendo in favore del Politecnico di Torino l'assegnazione in uso gratuito e perpetuo del fondo archivistico, gia' da esso custodito, per le finalita' conservative, di valorizzazione scientifica, didattico-divulgativa ed espositiva. In aggiunta, il Politecnico di Torino beneficia - nell'ipotesi di sfruttamento economico dei diritti ceduti dall'Agenzia del Demanio al mercato, come nel caso della concessione a Zanotta, - di una percentuale in via forfettaria del 20% a titolo di ristoro dei costi manutentivi, di gestione e allestimento o di qualsiasi altra spesa.

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