Demanio: bando da 11,2 milioni per recuperare l'ex caserma Melegnano a Lodi
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Rigenerazione urbana a Lodi. L'Agenzia del Demanio affida i lavori di rifunzionalizzazione, restauro e risanamento conservativo dell'immobile dell'ex caserma Melegnano, in via Fanfulla angolo via Lodino, finalizzato alla riallocazione dei reparti della Guardia di Finanza. Il valore delle opere e' di 11.236.594 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 6 agosto.
ler.
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