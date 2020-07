Demanio: al via gara per verifiche sismiche di immobili in Puglia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - L'agenzia del Demanio (direzione Puglia e Basilicata) ha lanciato una gara (con procedura di affidamento diretto a inviti) per affidare i servizi tecnici a supporto Rup per la verifica dei modelli BIM realizzati per verifica vulnerabilita' sismica per beni immobili statali nella Regione Puglia. L'importo a base d'asta e' pari esattamente a 64.222,80 euro. Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Per partecipare c'e' tempo fino al 31 luglio.

