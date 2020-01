Demanio: adeguamento strutturale per un immobile a Reggio Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Va in gara l'adeguamento strutturale per un immobile a Reggio Calabria. L'Agenzia del Demanio ha pubblicato un avviso per assegnare i servizi di progettazione in modalita' Bim dell'intervento sull'edificio di via Vespucci 20. Il valore dell'incarico e'

di 105.690 euro. La gara rimane aperta fino al 16 marzo. ler

