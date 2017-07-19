Demanio: adeguamento sismico per la caserma della Guardia di Finanza a Terracina
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - L'Agenzia del Demanio affida i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della caserma Aldo Angoletti, in uso al comando regionale Lazio della Guardia di Finanza, in piazza Mazzini 8 a Terracina (Latina). L'importo delle opere ammonta a 2.209.860 euro, di cui 189.325 euro per costi della sicurezza e 648.523 euro per costi della manodopera non soggetti a ribasso. La gara rimane aperta fino al 15 settembre.
ler.
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