Demanio: adeguamento sismico per ex caserma e cineteatro nelle Marche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 nov - L'Agenzia del Demanio assegna i servizi tecnici per l'adeguamento sismico e la rifunzionalizzazione di due beni immobili nella Regione Marche. Il bando, dal valore di 3.284.601 euro, prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, da restituire in modalita' Bim, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l'ex caserma forestale di Acquasanta Terme (Fm) e del cineteatro Europa ed ex Casa del Fascio di Amandola (Ap). La gara rimane aperta fino al 21 novembre.

ler

(RADIOCOR) 14-11-22 12:30:04 (0249)PA,IMM,DEMAN 5 NNNN