Demanio: accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico di Benevento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 dic - E' stato firmato dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e dal sindaco Mario Clemente Mastella, il Piano Citta' degli immobili pubblici di Benevento, uno strumento di pianificazione integrata studiato per offrire ai cittadini servizi piu' efficienti e immobili pubblici moderni e accessibili in un'ottica di sostenibilita' ambientale, sociale e culturale. L'intesa punta a valorizzare gli elementi storico-culturali, ambientali ed economici del territorio e a individuare soluzioni condivise per un utilizzo ottimale degli immobili di proprieta' pubblica, anche attraverso forme di partenariato con i privati, all'interno di un piu' ampio progetto di rigenerazione urbana del Comune in Benevento. In particolare, il Piano mira a dare nuove funzioni al patrimonio storico-artistico esistente; rafforzare la sicurezza urbana grazie al miglioramento dell'illuminazione pubblica; promuovere iniziative di inclusione sociale e socioassistenziali; favorire la sostenibilita' ambientale attraverso la tutela e l'incremento del verde urbano e il rifacimento delle piazze e dei giardini pubblici; ottimizzare l'efficientamento energetico degli immobili pubblici; sviluppare il turismo con percorsi tematici culturali, servizi di accoglienza e nuove tecnologie digitali; incrementare l'offerta universitaria con la creazione di un campus per i giovani e gli studenti nel centro storico della citta'.

