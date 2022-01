Demanio: accordo con struttura Sisma 2016 per ricostruire 39 caserme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - Il commissario straordinario alla ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini e il direttore della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenzia del Demanio, Filippo Salucci hanno firmato una convenzione che disciplina la progettazione e il monitoraggio di 39 interventi su caserme e strutture demaniali da ricostruire in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra quelle indicate dall'Ordinanza speciale in deroga n.27 del 14 ottobre scorso firmata da Legnini. Gli edifici, in maggioranza caserme, si trovano nei comuni di Camerino, Arquata del Tronto, Montegallo, Fiastra, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Visso, Castelsantangelo Sul Nera, Ussita, Ascoli Piceno, San Severino Marche, Montemonaco, Castgnano, Tolentno, Accumoli, Amatrice, Citaducale, Serravalle del Chienti, Rieti, Fiuminata, Norcia, Sant'Anatolia di Narco, Spoleto, Cerreto di Spoleto, Montereale, Sulmona, Teramo e Castelli. Il Demanio svolgera' le fasi preliminari, di project management, di supporto tecnico e di monitoraggio dei beni. Gli interventi saranno coordinati dal Tavolo permanente istituito e presieduto dal commissario Legnini (di cui fanno parte il subcommissario territorialmente competente per regione, il presidente della Regione, il sindaco del Comune interessato, il responsabile del Polo sismico del Demanio, il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione regionale, un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali e, a seconda della titolarita' dell'immobili, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, della guardia di Finanza o il capo dei Vigili del Fuoco).

