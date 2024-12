Demanio: accordo con la Difesa per il recupero di immobili militari a Torino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - Prosegue l'impegno dell'Agenzia del Demanio e del Ministero della Difesa nell'attuazione del programma di razionalizzazione e riqualificazione di compendi militari sull'intero territorio nazionale. Il Direttore Generale della Direzione Generale dei Lavori della Difesa Giancarlo Gambardella e Sebastiano Caizza, Direttore Regionale del Piemonte e della Valle D'Aosta, hanno firmato la convenzione per l'attuazione di una parte del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2017 per la rifunzionalizzazione e riqualificazione degli immobili militari presenti nel capoluogo piemontese. In particolare, la convenzione disciplina le attivita' necessarie per spostare alcune funzioni militari, compreso il Museo dell'Artiglieria, dalla Caserma Amione alla Caserma Dabormida, nonche' le opere necessarie a riqualificare l'intero compendio per le quali sara' l'Agenzia del Demanio a svolgere le funzioni di stazione appaltante e le attivita' tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi finanziati dal Ministero della Difesa per oltre 18 milioni.

