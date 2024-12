Demanio: accordo con la Difesa per il recupero di immobili militari a Torino -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 dic - Grazie all'intesa, l'Agenzia del Demanio valorizzera' la Caserma Amione con un'importante operazione di rigenerazione urbana che, attraverso il recupero e la valorizzazione di edifici pubblici, trasformera' un'area situata in una posizione strategica della citta', da sistema chiuso e inaccessibile, a luogo di condivisione aperto al quartiere e dotato di servizi per la cittadinanza e spazi verdi. Un'operazione che permettera' anche l'accorpamento dei numerosi uffici attualmente dislocati in immobili in affitto, con un significativo risparmio per lo Stato. Le attivita' sono state coordinate e implementate dalla Direzione Generale dei lavori del Segretariato Generale della Difesa/DNA, in particolare l'Ufficio Accordi di Programma, Convenzioni e Ricerca e dalla Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Agenzia del Demanio. Un Tavolo Tecnico si occupera' della definizione e concretizzazione degli iter tecnici - amministrativi per l'attuazione dell'accordo. Il progetto, frutto di un forte rapporto di collaborazione istituzionale, oltre a garantire la riqualificazione di alcune aree militari e la realizzazione di un nuovo polo per uffici pubblici, contribuira' a migliorare l'assetto del territorio e del tessuto urbano, fornendo risposte concrete alle esigenze delle comunita' locali.

