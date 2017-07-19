Dati
            Demanio: a Venezia manutenzioni da un milione per gli immobili statali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - L'Agenzia del Demanio, Direzione regionale per il Veneto, affida un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusi interventi di restauro e ristrutturazione) sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia nel territorio del comune di Venezia. L'importo dei lavori e' di un milione.

            L'avviso scade alle ore 18 del 20 gennaio.

            ler.

