Demanio: a Venezia manutenzioni da un milione per gli immobili statali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - L'Agenzia del Demanio, Direzione regionale per il Veneto, affida un accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusi interventi di restauro e ristrutturazione) sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia nel territorio del comune di Venezia. L'importo dei lavori e' di un milione.

L'avviso scade alle ore 18 del 20 gennaio.

ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-01-26 15:54:43 (0400)PA,IMM,INF,DEMAN 5 NNNN