Demanio: a Rovereto gara di progettazione per la caserma della GdF

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mag - L'Agenzia del Demanio (direzione del Trentino Alto Adige) manda in gara (con procedura aperta) i servizi di progettazione e direzione lavori in modalita' Bim, per la "riallocazione" della Caserma della Guardia di Finanza di Rovereto (Tn).Piu' esattamente, l'incarico include la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e l'aggiornamento catastale.

L'intervento riguarda la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato 'D' che si trova nell'ex Carcere di Rovereto, al fine di ospitare la Caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Rovereto. L'importo a base d'asta e' pari a 268.921,88 euro. Per partecipare c'e' tempo fino alle ore 12:00 del 25 giugno prossimo. Documenti di gara sul sito dell'Agenzia (Gare e Aste>Servizi Tecnici e Lavori).

