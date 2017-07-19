Demanio: a Rieti nuovi alloggi di servizio per i Carabinieri da 1,5 milioni
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago- Opere post sisma 2016 in gara a Rieti. L'Agenzia del Demanio appalta la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori relativi all'intervento di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria dell'immobile denominato ex Palazzina Runa, in via Marco Curio Dentato n. 100, per adibirlo ad alloggi di servizio dell Arma dei Carabinieri. Il bando da 1.540.170 euro rimane aperto fino al 5 settembre.
