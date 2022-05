Demanio: 25 proposte per valorizzare 16 immobili pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Si sono chiusi i primi bandi di gara del progetto 'Valore Paese Italia', l'iniziativa dell'Agenzia del Demanio che affida in concessione/locazione immobili statali destinati a una valorizzazione economica, sociale, culturale e turistica, che ne assicuri l'apertura al pubblico e il riscatto dal degrado.

Per i primi 16 immobili, informa il Demanio, sono arrivate 25 offerte, mentre per due immobili in Toscana e quattro in Sicilia si possono avanzare proposte fino al 19 luglio. Con questi bandi di gara, pubblicati lo scorso 21 dicembre, l'Agenzia affida beni pubblici, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Le offerte pervenute sono cosi' ripartite: in Calabria sette offerte per il Palazzo dei Principi Lanza di Trabia a San Nicola Arcella (Cs); in Friuli Venezia Giulia due offerte per l'Ex Deposito Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (Go) e una per l'Ex Casermetta difensiva di Monte Croce Carnico a Paluzza (Ud); in Campania due offerte per il Bastione Sperone a Capua (Ce) e una per il Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua (Ce); in Liguria tre offerte per Villa Lieta gia' Boyd con parco e pertinenze a Sanremo (Im); nel Lazio ben sette offerte per la Ex Dogana Torre di Badino a Terracina (Lt), in Lombardia un'offerta per l'Ex Chiesa di San Cristoforo a Mantova e una anche per l'Unita' immobiliare di Via Stenico a Cremona.

Percorsi alternativi di valorizzazione potranno essere invece ipotizzati per sei beni, situati in Veneto, Marche e Basilicata, per cui non sono state presentate offerte.

I bandi dei sei immobili ancora in gara sono pubblicati nella sezione 'Gare e Aste' del sito www.agenziademanio.it e c'e' tempo fino alle ore 12.00 del 19 luglio 2022 per presentare un'offerta.

