Demanio: 12 gare di manutenzione in 13 regioni per oltre 363 milioni

Accordi quadro di durata triennale - scadenza: 30 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - L'Agenzia del Demanio ha mandato in gara nello stesso giorno 12 accordi quadro di durata triennale per lavori di manutenzione di immobili statali in 13 diverse regioni italiane e nel territorio di Roma. Dopo i simili bandi regionali pubblicati il 9 e il 10 maggio (Lombardia, Calabria, Piemonte-Valle d'Aosta e Friuli) oggi sono stati pubblicati sulla Gazzetta europea gli avvisi di gara relativi ai lavori di manutenzione in Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Marche, Umbria, Toscana, Roma Capitale, Veneto, Liguria, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano.

Il valore stimato potenziale di tutti gli accordi quadro e' di 363,474 milioni di euro, suddivisi in 48 lotti geografici (ma il valore sale a 447,853 milioni considerando anche le gare gia' pubblicate). In tutti i casi si selezionano operatori economici per svolgere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli accordi quadro vengono mandati in appalto con procedura aperta e con criterio di aggiudicazione in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Di seguito i bandi in sintesi: Campania (valore: 47,85 milioni di euro - 3 lotti); Lazio (valore: 22,20 milioni di euro - 3 lotti); Puglia e Basilicata (valore: 36,90 milioni di euro - 5 lotti); Emilia Romagna (valore: 27,72 milioni di euro - 3 lotti); Sardegna (valore: 30,75 milioni di euro - 3 lotti); Sicilia (valore: 29,92 milioni di euro - 4 lotti); Roma Capitale (valore: 50,90 milioni di euro - 3 lotti); Marche (valore: 10,32 milioni di euro - 3 lotti); Trentino Alto Adige (valore: 16,552 milioni di euro - 8,72 mln Trentino e 7,832 mln Bolzano - 6 lotti); Veneto (valore: 31,202 milioni di euro - 6 lotti); Toscana e Umbria (valore: 43,24 milioni di euro - 6 lotti); Liguria (valore: 15,92 milioni di euro - 3 lotti).

Fro

(RADIOCOR) 13-05-22 18:17:10 (0525)PA,IMM 5 NNNN