Dema: sindacati, gruppo Adler condivida un piano di vero rilancio

Per Fim, Fiom e Uil salvaguardare siti e occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Il gruppo Adler, con il suo amministratore delegato Paolo Scudieri, ha presentato al Mimit per l'acquisizione del gruppo Dema dal fondo Polus un piano che, riferiscono Fim, Fiom e Uilm 'prevederebbe chiusure di siti (Paolisi, Brindisi e quella parziale di Somma Vesuviana) per accorpamenti con quelli del gruppo Adler, conseguenti trasferimenti di lavoratori, un importante numero di esuberi' oltre a '12 milioni di investimenti, aggiuntivi di quelli gia' presenti nel piano concordatario, in automazione, tooling, formazione ed infrastrutture'. Fim, Fiom e Uilm 'stigmatizzano l'assenza di rappresentanti del Fondo Polus all'incontro (al Mimit) e la mancata comunicazione preventiva della sottoscrizione dell'accordo di cessione, a sfregio dei lavoratori' e 'respingono le linee guida del nuovo piano industriale'.

Piuttosto, i sindacati hanno chiesto e ottenuto 'l'avvio di un confronto di dettaglio, senza pregiudiziali, a partire dalle questioni e dalle prospettive industriali, programmi di lavoro gia' acquisiti e in futuro acquisibili, carichi di lavoro, organizzazione di lavoro, ricerca e sviluppo, logistica. Un piano che deve fondarsi su solide garanzie e fattori reali di competitivita', mettendo insieme le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici che da sempre hanno operato per lo sviluppo e il futuro della Dema'. In particolare, i sindacati sono determinati a trovare soluzioni 'per il rilancio industriale del gruppo, la salvaguardia dei siti e l'esclusione di licenziamenti' e 'per raggiungere questi obiettivi e' stato chiesto il pieno sostegno delle regioni Campania e Puglia'.

