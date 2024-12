Delta: valorizzare capitale umano e innovare asset strategici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - 'L'attuazione di modifiche all'ecosistema normativo sulle regole di accesso dei lavoratori al mercato rappresenta per l'imprese un punto nodale nell'attuale contesto internazionale. La competitivita' dei processi aziendali beneficia in modo sostanziale della qualita' delle persone coinvolte, attraendo talenti e creando valore mediante la capacita' di ingaggiare i lavoratori come stakeholder interni all'organizzazione imprenditoriale' ha spiegato Edoardo De Vito, presidente di Delta Holdings Association, durante la presentazione dell'evento sulle 'Nuove normative di lavoro del Regno Unito'. 'Per il rafforzamento degli asset dell'impresa, l'alta qualita' del capitale umano si interseca indissolubilmente alla necessita' di investire in attivita' di ricerca e tecnologia come strumenti per compensare il crescente innalzamento dei dazi, accrescere la competitivita' UE ed evitare che i costi di transizione sostenibile ricadano sui lavoratori stessi'.

