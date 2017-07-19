Deloitte: chiude 2026 con fatturato a 1,8mld (+9%), 2mila assunzioni entro maggio 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 set - Deloitte Italia chiude l'anno con un fatturato di oltre 1,8mld di euro, segnando una crescita del +9%. E' il quindicesimo anno consecutivo di espansione per il network leader nei servizi professionali alle imprese. A trainare il ramo dell'industry government & public services, cresciuto del +25% rispetto all'anno precedente, e energy resources & industrial, che ha registrato un incremento del +12%.Entro maggio 2027 sono previste piu' di 2 mila nuove assunzioni, dopo che gia' nell'ultimo anno si e' visto un incremento del +2,7% del personale. Il numero di partner di Deloitte Italia e' salito a 581, con la nomina di 46 nuovi partner. Per il 2026, con l'ingresso da giugno scorso di Deloitte Italia in Deloitte EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), l'investimento a livello di area e' atteso per oltre 1,5mld in ambiti come intelligenza artificiale, cloud sovrano e infrastrutture tecnologiche. Saranno 14 i partner italiani che assumeranno incarichi di leadership.Lanciata per la prima volta in Italia, Solaria, la piattaforma enterprise di AI generativa, e' diventata in meno di un anno il principale ecosistema GenAI del network a livello EMEA, con oltre 50.000 utenti attivi in 23 Paesi.

'La continua crescita riflette la fiducia che imprese e organizzazioni ripongono in Deloitte come partner in grado di guidarle nelle principali sfide globali, quali ad esempio l'intelligenza artificiale, la transizione energetica e quella digitale. Trasformazioni pervasive non solo a livello tecnologico, ma anche organizzativo e culturale', afferma Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia. 'Ora si apre un nuovo capitolo con la nascita di Deloitte EMEA, una struttura regionale che ci permettera' di rispondere alle nuove esigenze del mercato, rafforzando la collaborazione internazionale e investendo su larga scala in innovazione, competenze e piattaforme tecnologiche'.

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(RADIOCOR) 07-09-26 10:55:21 (0188) 5 NNNN