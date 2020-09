Deliveroo: da ottobre consegne in altre 13 citta' italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Sono 13 le nuove citta' italiane in cui Deliveroo sara' attivo da ottobre.

A partire dalla prima settimana del mese, infatti, sara' possibile ordinare sulla piattaforma leader dell'online food delivery anche a Cantu' e Appiano Gentile in Lombardia, Siderno in Calabria, Citta' di Castello in Umbria, San Dona' di Piave in Veneto e Pinerolo in Piemonte. Da meta' mese, poi, il servizio sara' ulteriormente esteso ad Erbusco in Lombardia, Lugo in Emilia-Romagna ed Enna in Sicilia, per arrivare poi, a fine ottobre, anche a Carmagnola in Piemonte, Cento in Emilia-Romagna, Castegnato e Rodengo Saiano in Lombardia.

Diventano dunque 237 le citta' italiane dove e' possibile ordinare, comodamente da casa o dall'ufficio, i piatti preferiti dai ristoranti partner di Deliveroo che, entro la fine di ottobre, supereranno quota 14.000. E adesso, all'ampia varieta' di scelta di piatti e cucine disponibili, si aggiunge anche una nuova modalita' di ordinazione: gli ordini di gruppo.

Questa nuova funzione e' gia' disponibile in tutte le citta' italiane in cui Deliveroo e' presente. E consente - attraverso la condivisione di un codice ordine - di raggruppare gli ordini individuali presso lo stesso ristorante e pagare una sola volta le spese di spedizione.

Una nuova modalita', dunque, che ha l'obiettivo di facilitare e migliorare l'organizzazione degli ordini in contesti, come gli uffici ad esempio, che stanno lentamente tornando a ripopolarsi.

