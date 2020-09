Deliveroo: a settembre arriva in altre 4 citta' italiane, in totale 224

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Riparte l'espansione di Deliveroo. Con l'avvio di settembre, il servizio arriva in quattro nuove citta', tutte in Lombardia: dalla fine di questo mese, infatti, sara' possibile ordinare utilizzando la App della piattaforma leader dell'online food delivery, anche a Mantova, Cremona, Casalpusterlengo e Curtatone. Complessivamente, in queste citta' Deliveroo conta di collaborare e creare nuove opportunita' di business per circa 80 nuovi ristoranti partner nei prossimi mesi

Salgono dunque a 224 le citta' italiane in cui Deliveroo e' presente. Tra queste, anche localita' costiere e di vacanza dove nel corso dell'estate gli italiani hanno avuto la possibilita' di continuare ad ordinare, come in citta' o nei consueti luoghi di lavoro, i piatti preferiti dai ristoranti disponibili sulla piattaforma

Ma qual e' la localita' di mare regina dell'estate, quella dove piu' si e' ordinato nei mesi estivi? Sul gradino piu' alto del podio troviamo la sarda Quartu Sant'Elena, seguita al secondo posto da Pescara e sull'ultimo gradino del podio da Viareggio. Mentre la speciale classifica delle localita' di vacanza sbarcate su Deliveroo nel 2020 vede al primo posto, ancora una volta, la Sardegna con Alghero, seguita da Olbia e da Ostia.

com-rmi

(RADIOCOR) 01-09-20 12:57:14 (0267)FOOD 5 NNNN