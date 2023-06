Delega fiscale: Leo, reshoring importante, rafforzare struttura centrale Agenzia Entrate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 giu - Il reshoring, ovvero il rientro in Italia delle aziende che in precedenza avevano delocalizzato all'estero, e' "un aspetto importante" della delega fiscale del Governo. Lo ha detto Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze. "Un aspetto importante su cui ci concentreremo con la delega fiscale e la sua attuazione sara' il reshoring, per cercare di incentivare le imprese che intendono investire in Italia.

Bisogna dare maggiore certezza e migliorare la semplificazione, compatibilmente con le risorse finanziarie, ridurre ulteriormente il carico impositivo di questi soggetti", ha detto intervenendo nell'ambito della LegalCommunity Week, in occasione dell'evento coordinato da Maisto e Associati. Il viceministro ha spiegato che quello a cui si pensa e' "anche a un meccanismo di cooperative compliance per le persone fisiche, cioe' fare in modo che le persone fisiche che vengono dall'estero e intendono stabilirsi nel territorio nazionale abbiano regole certe". A questo fine, ha detto Leo, "pensiamo di rafforzare la struttura centrale dell'Agenzia delle Entrate in modo che possa dialogare in modo molto piu' diretto con cittadini esteri che vengono in Italia e vogliono fissare la residenza nel territorio dello Stato, in modo che abbiano regole certe sul loro carico fiscale". Lo scenario, ha detto ancora il viceministro, "si articola sul gia' fatto, anche con la Legge di Bilancio, su quello che faremo in vista delle scadenze di luglio 2023 e le cose che faremo in futuro, compresi anche gli interventi su reshoring e meccanismi compliance che completeranno il quadro di riferimento della fiscalita' internazionale".

Ars

